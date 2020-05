Acusan que Pemex no tiene control alguno de sus trabajadores ante pandemia

La situación en Ciudad del Carmen es muy crítica; Petróleos Mexicanos no tuvo control de los trabajadores, se le salió el control, pues había muchos trabajadores infectados de Covid-19, y hasta el día de hoy los siguen bajando en las noches y ayer me comentaron bajaron cuatro personas más, señaló el diputado morenista Rashid Trejo Martínez.

Aseguró que al bajarlos de plataforma los dejan ir a sus viviendas y “si quieren ir al Hospital, vayan, si no, no”.

-Creo está ocultando información, no da las cifras reales… hace tres semanas lo comentábamos, había más de mil infectados, había en barcazas personas que tienen Covid-19, no los dan a conocer, no sé si es por temor o ver que se les salió de control y no siguieron un protocolo –manifestó.

Dijo entonces que ahora lo que debe hacerse es aplicar acciones para mitigar el problema porque no se puede corregir, y pidió se aplique el protocolo a las personas infectadas, no las manden a su casa porque infectan a los habitantes de Ciudad del Carmen y en el uso de transporte público “infectan a 44 personas” y al llegar a su Estado de origen van a infectar a la familia.

¿Debe aplicarse una sanción a Pemex?

-Debería de tomar, o modificar el protocolo porque vemos no están preparados para una contingencia, una pandemia y no quiero pensar qué pasaría cuando se hacen los brotes de sarampión o viruela a bordo. Fue Petróleos Mexicanos el que dejó el brote más fuerte en Ciudad del Carmen.