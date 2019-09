ACUSAN QUE POR CULPA DE CONAPESCA ES GRAVE LA DEPREDACIÓN

Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpes) en Campeche, acusó a la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), de no tener el más mínimo interés de combatir la depredación de especies marinas no solo del camarón, sino de pulpo y escama y todas las que se encuentran en veda, con el argumento de no contar con recursos, que lo principal es el combate a la corrupción, sin ofrecer alguna alternativa para frenar este delito.

Indicó, en 20 días que lleva la flota camaronera en aguas de Tamaulipas, solo tres han sido productivos, cuyos ingresos señaló no alcanzan a cubrir la totalidad de los gastos de avituallamiento de cada embarcación que estimó van de 700 mil a 800 mil pesos, por lo que los armadores analizan ya si es mejor regresar y prepararse para la temporada en aguas campechanas.

-Han sido infructuosas todas las reuniones que hemos tenido con el Comisionado de Pesca; no le interesa frenar la depredación ni proteger el recurso y no solo se trata del crustáceo, está también el pulpo y otras especies actualmente en veda. En el 2019 no han hecho absolutamente nada por lo que está en riesgo la actividad pesquera en el país. Esta situación no puede continuar así.