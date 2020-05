Acusan que recortes del Gobierno Federal ponen en riesgo al campo

Dirigentes de organizaciones campesinas que integran el Congreso Agrario Permanente (CAP) y de la Federación Agronómica de Campeche, externaron su inconformidad por el recorte de 8 mil millones de pesos al presupuesto asignado a la Financiera Nacional de Desarrollo Forestal, Agrícola, Pecuario y Pesquero.

Acusaron que el Gobierno Federal no sometió a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión este recorte, decisión que calificaron de arbitraria y que afirmaron pone en riesgo al campo, al tiempo que denunciaron no se ha ejercido peso alguno de los dineros con los que aun cuenta.

Afirmaron no se ha ejercido un solo peso del programa de Garantías Líquidas y hay preocupación entre los hombres del campo de que no se abran las ventanillas y los recursos desaparezcan o se vayan a otros ramos y, sin ocultar su inconformidad, acusaron al Gobierno de México de decir una cosa, pero hacer otra y demandaron a los legisladores federales encontrar mecanismos para enfrentar esta situación.

En conferencia de prensa, hicieron un comparativo del presupuesto ejercido en 2018 por 76 mil millones de pesos; el año pasado, registró una disminución del 29 por ciento, con solo 56 mil millones de pesos y calificaron de alarmante lo que pasa en el campo pues con el recorte de 8 mil millones de pesos, se trata de un recorte del 50 por ciento al campo en tan solo dos años.

En cambio, ponderaron el esfuerzo y apoyo que el Gobierno del Estado y los gobiernos municipales hacen conjuntamente con los productores para apoyar al campo campechano, en la medida de sus posibilidades, como es entrega de fertilizante, maquila, mecanizado de tierras, con un costo menor al 50 por ciento, y lo compararon con el incumplimiento de compromisos por la Federación, pues no ha fertilizante, semillas o insecticidas y Segalmex ya les informó los programas se aplicarán hasta el 2021, y no reciben el maíz.

-Qué podemos esperar de una persona que no respete, pero sobre todo, no piensa en la productividad a nivel nacional; se necesitar incentivar al campo y no se le regatee ni un peso al productor, pero ya sucedió –afirmaron para luego reconocer el trabajo del gobernador Carlos Miguel Aysa González.

Finalmente, pidieron al gobierno federal se haga inventario de las unidades de riego en Campeche, planear las siembra diversificada de los cultivos que consumen los campechanos; dar créditos flexibles, largos y a tasas bajas; que la producción en Campeche sea para los campechanos, entre otras, sin olvidar advertir que podría haber hambruna de seguir así.

En la conferencia estuvieron presentes los secretarios generales del Congreso Agrario Permanente (CAP), Álvaro Canché Tun; CNC, Wilbert Ruiz Poot; Juan Magaña, Federación Agronómica; Reyes Ramírez Padilla, Ugocm.