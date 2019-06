ACUSAN VECINOS DE BELLAVISTA TRABAJO INCONCLUSO DEL AYUNTAMIENTO

Vecinos de la calle 5 de la colonia Bellavista acusaron que el Ayuntamiento rompió el pavimento para colocar tuberías del Smapac, pero no pavimentaron, quedando una enorme grieta en más de 200 metros lineales, lo que ha provocado múltiples accidentes, y con las lluvias la situación empeoró.

El señor Miguel Aquino señaló que es una burla del alcalde Eliseo Fernández Montufar que después de meses de haber roto la calle, haya esperado que comiencen las lluvias para rellenar el canal, pues el agua pluvial dejará igual o peor las condiciones de la calle.

“Nada más le echaron el escombro encima, ahora con la lluvia quedó terrible la arteria, con las lluvias hubo un accidente, ¿que están esperando, que se mate alguien para tomar cartas en el asunto? Es una burla que ahora que está el problema quieran tapar la grieta en plena temporada de lluvia cuando hubo tiempo suficiente, es una incongruencia del alcalde”.

Indicó que se reportó el problema y en el Ayuntamiento dijeron que no había recursos, y pasaron más de tres meses con el problema que se acrecentó con la tormenta.

“Dijo el presidente que no había dinero y por eso el trabajo no se había terminado, que estaban esperando 20 millones de pesos del Gobierno Federal, como es posible que si no hay dinero el presidente se vaya a Corea a pasear y a Estados Unidos a ver los a sus ídolos de artes marciales, ahí se va el dinero del pueblo”.