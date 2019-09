ACUSAN VECINOS DE SIGLO XXI DESINTERÉS DEL AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE

Pésimo actuar del Ayuntamiento de Campeche denunciaron vecinos de la Unidad Habitacional Siglo XXI, pues pese a las constantes quejas de los habitantes, las autoridades municipales no han hecho nada para solucionar el problema de un lote baldío sobre la calle novena que pone en riesgo principalmente a estudiantes.

La señora Lucely Palomino May acusó que del terreno baldío que se ubica a un costado de la escuela primaria y la secundaria, salen serpientes, tarántulas y demás animales que ponen en riesgo a los transeúntes.

“Ya lo reportamos muchas veces, es un gran peligro, nuestros hijos salen de la escuela y tienen que pasar por ahí, y la autoridad no hace nada, no sanciona a los dueños, y cuando nosotros queremos limpiarlo enseguida se acercan para que no se invada”.

Por su parte Jesús Cruz Hernández, manifestó que para evitar poner en riesgo a sus hijos acuden a recogerlos en sus vehículos a la escuela, pero no pueden ni pasar a la puerta porque los maestros estacionan sus vehículos en la banqueta, aún teniendo cajones de estacionamiento dentro del plantel.

“Los niños tienen que caminar para subir a nuestros vehículos y es un relajo porque pasan por el lote baldío, es lo mismo, urge que le pongan solución”.