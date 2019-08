ADAME SOLO QUIERE ENSUCIAR MI IMAGEN, ASEGURA ANDREA LEGARRETA

Luego de que Andrea Legarreta lo desmintiera y afirmara que Alfredo Adame solo la atacó para ensuciar su imagen, el actor arremetió una vez más contra la conductora afirmando que la esposa de Erik Rubín le hizo mucho daño durante el tiempo que compartieron créditos en ‘Hoy’ e incluso afirmó que no le pedirá una disculpa. El actor indicó que supuestamente otros presentadores y productores también fueron maltratados por Andrea Legarreta.

Andrea Legarreta, por su parte, acabó con las difamaciones de Alfredo Adame y en el programa de Ciro Gómez Leyva aclaró por qué el actor dejó la emisión matutina, dejando claro que el mismo año que él abandonó el programa, ella salió por lo que eran inconsistente su versión.

“Alfredo Adame está mintiendo. Ni siquiera tiene idea de la temporalidad, dice que por años sufrió, que yo era una pesadilla. Así no fue, yo trabajé en Hoy con él del 1998 al 2000, cuando entra Federico Wilkins nos saca a todos. Por qué si yo tengo poder de decidir quién se queda y quién se va, por qué yo no sigo en esa transición del programa. Yo regresó hasta el 2003 cuando me llama Reynaldo López, que él mismo me escribió hace unos días y me dijo ‘si te sirve de algo y quieres compartirlo yo fui quién tomó la decisión de que él no continuara en el programa y puse Arturo Peniche y tiempo después puse a Ernesto Laguardia’”, detalló.

Ahí mismo reiteró que emprendería acción legal en contra tanto de la revista que le dio voz a los ataques de Alfredo Adame, como al actor, quien desde hace años ejerce violencia de género en su contra. Sin embargo, el intérprete de telenovelas detalló que no tenía miedo alguno sobre las consecuencias legales que podría enfrentar, porque quien presuntamente difundió el audio fue Juan José Origel.