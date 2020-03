Adelantarán pago de veda y baja captura a pescadores

Al menos tres meses se adelantará el pago del programa de Veda y Baja Captura en beneficio de alrededor de 6 mil 400 pescadores ribereños, confirmó el Secretario de Pesca, Raúl Uribe Haydar.

Comentó que se está definiendo la fecha exacta de pago de mil 800 pesos por pescador pero adelantó que se prevé que sea en los primeros días del mes de abril cuando se cumpla con los apoyos.

Uribe Haydar precisó que realizan la acreditación y registro de los hombres de mar para que se garantice que los beneficiarios sean pescadores reales.

Tras los señalamientos del Presidente de Cooperativas Pesqueras de Lerma, Julio Alejandro López García de que la Secretaría de Pesca no está reconociendo a las agrupaciones, Raúl Uribe Haydar aclaró que no se permitirá que nadie saque recurso extra metiendo en listas a pescadores inactivos, dijo que hay que reconocer que hay quienes fueron pescadores pero que ya no lo son.