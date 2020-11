Además de la baja captura de camarón, pescadores tienen problemas para comercializar

Aunado a la baja captura de camarón en esta temporada, en la que ya se realizó la primera “vuelta” el principal problema ha sido lograr su comercialización; el 80 de la venta del crustáceo es financiada a los compradores ante la baja economía derivada de la pandemia, y el pago se recibe mes y medio después, señaló Francisco Romellón Herrera, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola (Canainpes).

-Tenemos una mala temporada en la comercialización… el camarón no se vende como antes, su desplazamiento es lento y si vendes, mucha es financiada a crédito, prácticamente el 80 por ciento de la captura en el mercado nacional, en Veracruz, Puebla, Tabasco, Cancún, no así en la Ciudad de México porque muchos no cumplen con el pago.

Agregó que en el primer de la temporada, la captura del crustáceo ha sido de 700 toneladas en Campeche, y el volumen que se financia ya está colocado.

-Quedan guardadas unas cien toneladas de camarón –apuntó y comentó algunos barcos ya se hacen nuevamente a la mar en lo que llamó la “segunda vuelta”, aunque se reporta captura de mucha pacotilla, de camarón chico por lo que “no está muy claro cómo va a venir la Sonda de Campeche”.

-El 60 por ciento de la captura es pacotilla, eso significa que su precio es menor.