Adolescentes patean a mujer embarazada y a su hija de dos años

En redes sociales ha circulado un video donde una mujer embarazada y su pequeña hija son agredidas en la puerta de su domicilio ubicado en la Villa de Brooklyn, en Illinois, EUA.

En la grabación se observa a tres personas involucradas en la agresión, además de las personas que toman video de los sucedido.

Al principio se ven dos jóvenes afroamericanos golpeando a una mujer presuntamente embarazada la cuál no puede defenderse, luego un joven se acerca y le da una patada en el rostro a una pequeña (hija de la agredida), pero esto no impide que continúen con los golpes hacia la mujer.

La policía del lugar atendió el reporte de un altercado y la víctima pudo identificar a sus atacantes, por lo que ya se realiza la investigación correspondiente.

Cabe mencionar que, de acuerdo a medios locales, la madre del joven que golpeó a la menor argumentó que se trato de un “error”.

“Él no intentó golpear a la niña, sino que saltó sobre ella… en el vídeo se puede ver que la niña corre hacia las mujeres mientras él bajaba (al brincar sobre ella)”, externó la madre; quien no negó que su hijo se viera involucrado en el ataque hacia la mujer embarazada, pues en el vídeo aparece pateando a la mujer.

So it ends up this is definitely an underage boy that did this. His mother defended his actions on Facebook. pic.twitter.com/MWeUyaV0qL

— Leo🦁 (@_SheltN) July 14, 2020