Advierte gobernador: Conflicto con Q.Roo podría generar problemas sociales

Luego de precisar que quitar un pedazo a Calakmul es quitarle al territorio campechano, el gobernador Carlos Miguel Aysa González advirtió podría haber problemas y “no entren productos a Quintana Roo” cuyo único paso es la Península de Yucatán, al tiempo que llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Secretaría de Gobernación a que atiendan esta situación porque “no solo es jurídica, sino política”.

Indicó ya habló con su homólogo de Quintana Roo, quien respondió es un asunto del Congreso de esa entidad, por lo que señaló se trata de una situación que no es menor.

-Y yo hago un llamado aquí, a la Suprema Corte de Justicia y a la Secretaría de Gobernación, que vean que esta situación no sólo es jurídica sino es política, va a venirnos a causar problemas en la sociedad campechana. Una decisión que se tome, va a ocasionar grandes problemas; que puede haber hasta un estallido social contra nuestro vecino Quintana Roo –advirtió.

-El territorio es de cada uno de nosotros, es territorio campechano. Estamos haciendo una defensa jurídica, pero ahora el Congreso, los alcaldes, están como quien dice, no tienen sangre de atole, están decididos a todo –manifestó.

-Y yo sí veo que puede haber problemas de que no entren productos a Quintana Roo porque el único paso es la Península; no estamos, nadie está amenazando, lo que sí ahora convoco al Gobierno del Estado y a la sociedad yucateca, que quizás no esté informada, que también le están quitando pedazos a Valladolid y Peto y no los oigo que estén defendiendo, cuando los yucatecos siempre han sido muy valientes en defensa de su tierra.

-Convoco al Gobernador del Estado, de Yucatán, que se pronuncie porque a Yucatán también le quieren mutilar territorio, no nada más a Campeche –puntualizó.

El mandatario campechano informó también que en su reciente visita a la Secretaría de Gobernación, habló con su titular sobre esta situación.

-A ella como jefa política de la estabilidad del país, fui y le planteé el viernes, me atendió muy bien, tomó cartas, como le dicen los periodistas, cartas en el asunto y estamos trabajando. El martes próximo vamos a visitar al Consejero Jurídico del Presidente para plantearlo; yo estoy haciendo todo lo que tiene que hacer un gobernante que quiere defender a su tierra –señaló.

Aseguró los campechanos que viven en la línea en disputa, respaldan su defensa, y comentó el próximo sábado visita cinco comunidades de Calakmul, así como personal del Sistema DIF y destacó en la zona hay un letrero que dice “Bienvenidos a Quintana Roo”, por lo que ya se instalaron patrullas y evitar alguna intromisión de alguna autoridad de Quintana Roo “para que no quieran ejercer autoridad en nuestro propio territorio.

-Esto no es un juego, perder el patrimonio del Estado no es sencillo. ¡Estamos dispuestos, que quede claro, si hay que defenderlo hasta con nuestra propia vida, cuenten con un servidor aunque tenga que pedir licencia de Gobernador para ir a luchar en esa franja!