Advierten que en Campeche aumentará el rezago en materia judicial

El tiempo en el que el Poder Judicial canceló las diligencias en todos los ámbitos ocasionará que se refleje un rezago en justicia a partir del 15 de junio que sean retomadas los procesos, manifestó el presidente del Colegio de la Barra de Licenciados en Derecho, José Alfredo Cárdeña Vázquez.

Señaló que está situación será aún más compleja en las comunidades donde de por sí presentaban un rezago en los trámites, sin embargo, dijo que no se puede imputar responsabilidad a la autoridad judicial debido es una situación de fuerza mayor la que está ocasionando este problema.

Agregó que no hay una negligencia y que los abogados tendrán que ajustar sus procesos a los tiempos y a los cambios que traerá la contingencia sanitaria como el hecho de acceder a una agenda digital para programar sus casos.

“Es necesario que los abogados nos adaptemos a la nueva forma de trabajar porque esta es la nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar no sólo nosotros sino en todos los sectores, es un cambio que no nos esperábamos, pero no hay otra opción”.