ÁFRICA ZAVALA CONSIENTE A SUS SEGUIDORES

La actriz África Zavala deja ver a sus seguidores de Instagram el buen estado físico en el que se conserva y comparte con ellos una fotografía en bikini negro, sentada a la orilla de una embarcación.

El mar de fondo pone un tinte especial a la imagen de quien en el 2018 estuvo ante su prueba de fuego.

Tras 12 años de trayectoria, la actriz protagonizó por primera vez una teleserie, Atrapada. donde demostró que no solo es un bello rostro.

“Siempre he tratado de ser ac­triz antes que una cara y un cuerpo bonito, quiero trabajar toda mi vida en la actuación, llegar a estar llena de arrugas y viejita y que la gente se siga emocionando de la misma manera que hoy, eso trato de hacer siempre”, comentó a Excélsior.

África tiene claro que la belleza se acaba: “La cara y el cuerpo se me van a terminar en algún momento y quie­ro seguir trabajando, por eso me toca buscar mi lado de actriz, de emocionar a la gente con cada es­cena y al final no importa como me veo. Lo que me preocupa es lo que estoy transmitiendo”, aseguró.