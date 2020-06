Aislinn Derbez reveló que era muy “controladora” en su relación con Ochmann

A más de tres meses de que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann confirmaran su separación, la hija de Eugenio Derbez reconoció que fue controladora con su expareja.

“Me di cuenta que era muy controladora, que quería controlar todo de alguien y a niveles excesivos. Todo me empezó a salir lo opuesto”.

Lo anterior, durante un evento en línea en el que habló sobre su embarazo y el amor propio.

“Uno nunca sabe qué significa amor propio gran parte de su vida, porque nadie nos enseña. Ahí me di cuenta que me tenía que empezar a tratar con el mismo amor que le tengo a mi hija, a mi familia, a mi esposo en su momento. ¿Por qué sí puedo amar a estas personas y no conmigo?”, dijo la artista.

Fue durante la grabación del reality “De viaje con los Derbez” que los problemas de la ahora ex pareja se hicieron evidentes, e inclusive algunos espectadores la acusaron de mandona y estar “desprendida” de su hija.