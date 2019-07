ALCALDE DE CAMPECHE NO CONOCE EL 115 CONSTITUCIONAL: BUENFIL

El presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, parece que no conoce el artículo 115 Constitucional, pues dice que no va a pavimentar calles, señaló Edilberto Buenfil Montalvo, secretario de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura (Seduopi), quien afirmó el que ha hecho trabajos de pavimentación es el gobierno del Estado.

En improvisada rueda de prensa, Buenfil Montalvo señaló se ha reunido con la mayoría de los presidentes municipales, para conocer en qué obras o proyectos se podrían ejercer los recursos antes destinados al puente elevado de las avenidas Colosio y Patricio Trueba de esta ciudad.

-Ese dinero hay que utilizarlo y tiene que ser en obras de infraestructura, no en obras de gasto corriente para pagar cosas que no corresponden al dinero que se tienen –puntualizó-. La infraestructura va a ser en todos los municipios, en unos más y en otros menos, pero en todos.

-Se han hecho acuerdos con los presidentes municipales; hay unas canchas, campos deportivos, calles, un mercado. Son tantas las necesidades que tienen los municipios, que 200 millones de pesos, es muy poco.

En el caso de Campeche y si ya habló con el presidente municipal, Eliseo Fernández Montufar, Buenfil Montalvo apuntó que al parecer el Edil “no sabe lo que es el 115”.

-No ha tenido acercamientos. Yo tuve un acercamiento con el titular de Obras Públicas desde el primer momento que entró en donde le ofrecimos la cooperación y trabajar conjuntamente y no recibí respuesta alguna.

-No te puedo decir si no le va a tocar –recurso-, porque Campeche no es el presidente municipal, Campeche es la gente, los ciudadanos; donde se requiera una inversión ahí lo haremos.

Ante la petición del diputado panista para que el gobierno del Estado haga lo que no hace la Comuna, dijo “ni modo, tendremos que hacer, como hemos estado entrando a hacer muchísimas cosas, gracias al programa, al convenio que se inició con el presidente municipal anterior Edgar Hernández, pavimentamos casi toda la ciudad y no hay baches, si no se hubiera pavimentado, cómo estaría.

-Seguiremos apoyando, lo que vamos a hacer es un apoyo directamente del gobernador Carlos Miguel Aysa, no tiene nada que ver el presidente municipal el presidente municipal debe de leer el 115, ¡dice que las calles las debe hacer el Estado! ¿Qué no lee el 115?

-Estoy de acuerdo en que lo le dé el dinero, y ahí es donde tiene que hacer el acuerdo con el Gobierno del Estado; el municipio no tiene dinero para hacer una avenida…

¿falta sentido común?

-Más que sentido común, deseos de trabajar y no exhibir.