Alcalde de NY llama hipócrita a Trump

Ante las declaraciones de Trump en el sentido de que las personas de Nueva York no merecen los recursos, el alcalde Bill de Blasio aclaró que negar este préstamo es darle la espalda a los servicios de emergencia, bomberos, paramédicos y policías, así como a las enfermeras, los médicos y los trabajadores de la salud, lo que demuestra su hipocresía porque antes les ha ofrecido recursos a las empresas que a los ciudadanos.

El alcalde llamó hipócrita a Donald Trump, además de señalarlo por “apuñalar por la espalda” a la comunidad donde creció y negarle apoyos desde la Casa Blanca.

De Blasio ha solicitado un rescate de aproximadamente 7.4 mil millones de dólares, sumados a las peticiones del gobernador Andrew Cuomo, aunque el presidente se ha mostrado reticente a informar sobre la ayuda a los estados.

En entrevista con The New York Post, Trump declaró que no es justo para los estados gobernados por republicanos aportar recursos para los estados más afectados, cuando la mayoría de éstos son demócratas.