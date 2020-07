Alcalde de Zongolica, Veracruz recomienda “hacer el amor” para prevenir el Covid

El alcalde de Zongolica, Veracruz, Juan Carlos Mezhua, publicó un video en redes sociales en donde comparte una serie de recomendaciones para evitar los contagios de COVID-19, entre los que incluyó “hacer el amor”.

“Sana distancia, no hacer eventos tumultuosos y es muy importante que en estos días tengamos, digamos que la alimentación sana, hacer deporte, hacer el amor es un buen deporte, entonces todo mundo hay que meternos a esto, por lo menos de vez en cuando… Perdón intentaba hacer un chascarrillo, pero creo que no me salió tanto”, comenta el edil en la grabación.

Puro "traka-traka" del bueno 😏 El alcalde de #Zongolica #Veracruz Juan Carlos Mezhua Campos, recomienda hacer el amor para evitar contagios de Covid-19 🦠 pic.twitter.com/UTL6SzgKAa — Iván Calderón (@IvanKalderon) July 1, 2020

El video generó controversia, por lo que el alcalde ofreció disculpas y lo eliminó.

Cabe mencionar que no es la primera vez que causa revuelo por un comentario, pues el alcalde hace algún tiempo que invitó a la ciudadanía a salir a laborar pese a la pandemia.