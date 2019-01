ALCALDE DEBE CUMPLIR PROTOCOLO PARA VIAJAR: DIPUTADO

El alcalde Eliseo Fernández Montufar no es un trabajador, es un funcionario público electo y su responsabilidad no es de lunes a viernes sino las 24 horas del día los siete días de la semana, señaló el coordinador de la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), José Luis Flores Pacheco, quien indicó es el Cabildo el que decide si permite o no que salga de “vacaciones” y no los ciudadanos, a quienes este jueces pidió “permiso” para hacerlo.

-El artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo indica que luego de un año de trabajo, todo trabajador tiene derecho a disfrutar de un periodo vacacionar al menos por seis días, pero el presidente municipal no es un trabajador, es un funcionario público electo para una encomienda que es ser presidente municipal –indicó y añadió debe estar dispara para atender las necesidades de su encargo.

-La Ley Orgánica de los Municipios también señala en su artículo 72 qué es lo que puede y no puede hacer el presidente municipal. Simplemente debe cumplir un protocolo para evitar malos entendidos porque si se trata de irse por una vía que no está regulada por la ley, ahí vienen las especulaciones como hoy vemos –señaló.

Agregó establece que para ausentarse por más de cinco días tiene que tener autorización del Cabildo, y agregó que aunque lo supla el Secretario del Ayuntamiento, debe estar sustentada su ausencia, los motivos.

Insistió en que debe dejarse todo muy claro y el Edil siga el protocolo establecido.