¡Alcalde no atiende las comunidades rurales!, acusan autoridades de juntas municipales

Juan Carlos Salazar Hernández y Ramón Aguilera Martínez, representante de la Junta Municipal de Alfredo V. Bonfil y comisario municipal de Melchor Ocampo, respectivamente, acusaron al presidente municipal de Campeche, Eliseo Fernández Montufar, de no haber realizado obra alguna en los dos primeros años de su administración y ahora pretende ser el candidato a gobernador por su partido Acción Nacional.

-Ya basta que nos sigan engañando, que nos sigan prometiendo y no cumplan y a la fecha no se hagan obras en las comunidades rurales –indicó Aguilera Martínez, quien aseguró no están atendidos y citó como ejemplo, que fue objeto de burla cuando pidió ayuda al Edil para atender el problema del basurero.

Indicó se requiere ampliación de la red eléctrica, de agua potable y calles, así como un domo, con el que cuentan comunidades más pequeñas.

-Melchor Ocampo atiende a seis comunidades, Pénjamo, Kikab, López Portillo, Nayartir y Quetzalcoatl. Soy autoridad municipal y no estoy esperando a que me digan qué debo hacer… ya hice ampliación de agua potable con el apoyo de la población, 60 metros, con lo que la gente paga el servicio de agua –aseguró y añadió ha venido en ocho ocasiones para pedir llantas para la ambulancia y solo recibió dos mil pesos.

Por su parte, Salazar Hernández, quien indicó hay seis mil habitantes, señaló tres veces se ha solicitado maquinaria para desalojar el agua, tubería y no ha habido respuesta alguna.

-Ningún día se ha parado el Alcalde, solo va para las fotos, nos tiene olvidados no tenemos focos, no se acerca.. pero ya vienen las campañas y ahí lo vamos a esperar ¡estamos hasta la madre de agua, de lodo! Hay agua en los patios, hay lodo en las casas, los animales están en el agua y lo poco que podemos apoyar, ayudamos.

Afirmaron que en dos años de administración, Fernández Montufar solo ha hecho 300 metros de calles.