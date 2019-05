ALCALDE PRESUME INGRESOS HISTÓRICOS PERO NO RESUELVE PROBLEMAS, SEÑALAN

No son los anuncios que cada semana realiza el presidente municipal Eliseo Fernández Montufar, en los que dice que ha recaudado más dinero que otras administraciones, lo que me preocupa, sino la aplicación de esos dineros, porque no se reflejan, no se ven, aseguró Alvar Ortiz Azar, presidente estatal del Partido Verde Ecologista de México.

-Cada domingo dice que ha recaudo más que otras administraciones y que se trata de cifras “históricas”, pero lo que preocupa es su aplicación, porque no se reflejan y al final del día, el Ayuntamiento lo que tiene que resolver son los servicios públicos, puntualizó.

-Esa es su obligación, su responsabilidad y lo único que hemos pedido siempre de manera respetuosa, y mediante oficios, en busca de una solución y, de plano, “no hay, no hay”, lo que es lamentable.

Consideró que los ciudadanos comenzarán a manifestarse porque ven que no hay una respuesta y eso causa molestia, porque los problemas siguen ahí.