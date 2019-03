ALCALDE TIENE EN ABANDONO LAS COLONIAS, PIDEN SE PONGA A TRABAJAR

Alvar Ortiz Azar, diputado por el IV Distrito, exhortó al presidente municipal Eliseo Fernández Montufar a dejar atrás el proceso electoral y ponerse a trabajar pues hay una carencia grave de servicios no solo en las colonias del Distrito que le corresponde, sino en toda la ciudad en general.

-Hay muchos pendientes, muchos asuntos que resolver; estuvimos en varios fraccionamientos como Las Flores, Flor de Limón, en reuniones con los vecinos que se refirieron a la prestación de servicios públicos, y con los que se habló de gestiones que trabajemos con ellos.

-Seguimos recorriendo el Distrito para ir tratando de atender todas y cada una de las problemáticas, el tema de servicios públicos tiene un responsable, y estamos haciendo labor de gestión e informar al Municipio cuáles son los problemas, dónde tenemos luminarias fundidas, dónde hay calles rotas, fugas de agua para que el Ayuntamiento atienda estos problemas.

-Tengo que decirlo, porque así es, desafortunadamente en este Distrito es nula la actividad del Ayuntamiento, si acaso hay uno o dos brigadistas por ahí haciendo como que cortan el pasto, pero nada más. Nos hemos dado a la tarea de informar a la gente qué se hace, cuáles son las gestiones que realizamos y pedir su apoyo porque a veces no les basta con la gestión del diputado, pero con el respaldo de los vecinos, si trabajamos en equipo, que es lo que les comento que tenemos que hacer, unirnos bien y trabajar en conjunto como ciudadanos, exigir a la autoridad de manera fuerte y firme pero con respeto, que atienda las problemáticas y solicitudes.

Se refirió también a la amenaza de la actual administración municipal de cortar el servicio de suministro de agua, tema del que dijo podría implicar un grave riesgo dadas las altas temperaturas registradas que representan un riesgo para la ciudadanía.

-Pensando en el servicio de agua y más allá, aparte del hostigamiento que hay en contra de los ciudadanos, la presión o mala forma de presionar por la autoridad municipal, dejar a la gente sin agua en estas condiciones de temperatura, sería un problema para la vida diaria de la gente pero sobre todo, un problema de salud, advirtió.

-No vaya a ser que empiece a haber problema de deshidrataciones, ojalá que no siga habiendo este tipo de métodos, creo que hay maneras de hablar con la gente y me extraña porque hace tres, cuatro meses, escuchábamos que por el buen trabajo del Ayuntamiento, la gente solícita iba a pagar sus impuestos y creo que la gente no paga porque no ve que el Ayuntamiento esté trabajando, manifestó.

-El Ayuntamiento tiene que darle a la gente servicios de calidad, lo demás es extraordinario. Todas las colonias tienen problemas, son seis meses de la administración y seguimos hablando de lo mismo, seguimos viendo que nomás no, y siguen jugando un juego que se acabó el 2 de julio. Hay que ponerse a chambear o el tiempo no le va a dar -manifestó- y cuestionó solo se brinde atención en aquellos Distritos donde ganaron los diputados de su partido.

-Su obligación es atender a todos. Que deje de pensar en otras cosas y que se ponga a pensar en el hoy, que tiene una responsabilidad y tiene que cumplir. En mi Distrito, nula atención y a los llamados que hemos hecho, no hay respuesta alguna.