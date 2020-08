Alcaldes están obligados a pagar aumentos salariales y prestaciones

Al señalar que ya se realizó la firma de acuerdos con algunos presidentes municipales, como son los de Calkiní, Champotón para aplicar incrementos salariales y prestaciones, y el lunes tendrá reuniones con los de Escárcega y Palizada y Carmen, José del Carmen Urueta Moha, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de los Tres Poderes, manifestó no hay motivo para que los alcaldes se nieguen a hacerlo porque son conceptos ya presupuestados.

-Salario, sueldo y prestaciones de los trabajadores sindicalizados ya están en el presupuesto y los presidentes municipales no tienen pretexto para no firmar; los presupuestos se dan año con año y la pandemia comenzó en marzo, así que no hay pretexto para decir que no está presupuestado.

El dirigente sindical aseguró a pesar de los recortes financieros, cumplen y reconoció que si hay voluntad, se puede.

-Las autoridades han estado cumpliendo; no es un favor el que nos hacen, que quede claro, es una obligación que tienen, y los compañeros del Gobierno del Estado y Municipios que estuvieron en reposo, de manera quincenal estuvieron cobrando su sueldo.

-Ahora que tenemos que regresar a trabajar exigiremos se haga con todas las medidas de higiene y salud y lo harán los que no estén en el cuadro vulnerable, de peligro y riesgo.

Finalmente, sobre el deceso de algún trabajador, indicó las condiciones de trabajo son claras y específicas y una plaza como tal, no se hereda, sin embargo, en las condiciones generales de trabajo se acordó se dará a su familiar más cercano, pareja, hijos, si cumplen con el perfil que se requiera.

-Hasta ahora son pocos los presidentes municipales que cumplen pero tienen que hacerlo porque está asentado en las condiciones generales de trabajo y es un dinero ya presupuestado.