¡ALERTA, VIRUS DEL “CIERVO ZOMBIE” PONDRÍA EN RIESGO A LA HUMANIDAD!

Ciervos de EEUU y Canadá están muriendo. Unos 22 estados y algunas regiones canadienses se ven afectadas por una enfermedad neurológica, la caquexia crónica, que transforma a los alces y venados en una especie de zombis.

La enfermedad del ‘ciervo zombie’ provoca que los animales pierdan peso rápidamente, caminen en patrones repetitivos y le pierdan el miedo a los humanos.

Identificada por primera vez en un ciervo de Colorado, Estados Unidos, a finales de 1960, la también llamada “caquexia crónica” se ha propagado a otras zonas, registrándose en 251 condados de 24 estados del país.

Pero recientemente dos provincias de Canadá han registrado casos en ciervos, alces y wapitíes, y según el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), también ha surgido el virus en Finlandia, Corea del Sur y Noruega.

La “caquexia crónica” aún no se ha presentado en humanos, pero recientemente varios especialistas han externado su preocupación, ya que es probable que en los próximos años la enfermedad se documente en personas debido a carne contaminada.

Michael Osterholm, experto de la Universidad de Minnesota, cree que el virus se transmite a través de proteínas llamadas “priones” en los fluidos corporales como las heces, la saliva, la sangre o la orina.

Según reporte The New York Post, los síntomas pueden tardar hasta un año en aparecer y no existe vacuna contra el mal del ciervo.