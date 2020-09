Alertan que el Covid-19 puede vivir en el refrigerador hasta 14 días

El Covid-19 puede permanecer “vivo” en un refrigerador si se encuentra a una temperatura de 4 grados centígrados, por lo menos 14 días, de acuerdo a un artículo publicado por la revista médica británica The Lancet.

“El virus es muy estable a 4 grados Centígrados, pero sensible al calor. A 4 grados C, solo hubo una reducción de aproximadamente 0,7 unidades logarítmicas del título infeccioso el día 14. Con la temperatura de incubación aumentada a 70 ° C, el tiempo de inactivación del virus se redujo a 5 minutos”, señaló la publicación en el texto titulado Estabilidad del SARS-CoV-2 en diferentes condiciones ambientales.

A decir de la marca General Electric, la temperatura ideal de los refrigeradores es de 1 a 7 grados centígrados, por lo que el coronavirus causante de la Covid-19, podría permanecer, sin mayor problema en ese electrodoméstico si está calibrado a 4 grados o más.

Y es que de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en el planeta son ya 26.9 millones que han sido víctimas del covid-19, mientras que la cifra de fallecidos es de 880,994.