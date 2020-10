Alumno denuncia a maestro por sacar a los alumnos en clase virtual

¡De nueva cuenta ocurrió un incidente en clases virtuales! Alumnos de un Colegio de Bachilleres de Baja California exhibieron a un maestro que los expulsó de la clase.

Un joven difundió a través de Facebook el video donde el profesor identificado como Martín pasa lista de sus alumnos presentes de la clase.

“¡Abre tu cámara, necesito verte ¿No? Ok, bye, bye!”, dice el maestro para después eliminar a los alumnos que no ve.

“¿La abres o te vas? Está tu imagen fija. ¿La pones o no la pones? Ok, Celia se va de la sesión, no quiere abrir su cámara. Bye”.

Amigos ayúdenme a reportar este maestro desde el principio hemos estado teniendo problemas con el no nos metió a grupo del Classroom y nos hace videollamada fuera del horario además de pedir material con muy poco tiempo les hablo de minutos y para acabarla hoy nos hizo esto no es justo por favor ayúdenme a reportarlo por favor Posted by Yahir Reynoso on Wednesday, September 30, 2020

Esto pese a que varios de los alumnos que eliminó de las clases activaron sus cámaras y si se observaban en la clase en línea, de acuerdo lo que se observa en el video.

Después de varios alumnos expulsados una de las jóvenes le dice que lo acusará en Dirección, a lo que el maestro responde “Gracias, que te vaya muy bien”.

Minutos más tarde, Yahir Reynoso, el adolescente que grababa la sesión, le informa al maestro que él se iba a retirar, ya que no estaba dando clase y solo estaba eliminando a sus compañeros. Hasta el momento, el Colegio de Bachilleres no se ha mencionado al respecto.