AMC HA DEMOSTRADO CAPACIDAD DE GESTIÓN: PRI

Luego de destacar que en la presente administración el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas ha demostrado una gran capacidad de gestión para obtener los recursos que se requieren para el proceso de desarrollo de la entidad, Jorge Lazo Pech, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional manifestó que ante la cuesta de enero, destaca la decisión del mandatario campechano de evitar el cobro de la tenencia vehicular, lo que ocurre por tercer año consecutivo.

Asimismo, informó que el pasado fin de semana, integrantes del Comité Directivo Estatal del tricolor, realizaron diez eventos en el municipio de Calakmul, que incluyó organismos, organizaciones de productores, de representantes de comunidades indígenas, sectores, secciones entre otros, todo con miras a impulsar la unidad como premisa fundamental y el trabajo en equipo como herramienta fundamental del quehacer político.

Lo anterior en conferencia de prensa, en la que puso de relieve la inauguración del Distribuidor Vial de la avenida Gobernadores y la próxima inauguración de más obras como es el parque Moch Cohuó, las Fuentes Marinas del Malecón, entre otras.

Destacó que la exención del pago de la tenencia vehicular implica dejar de percibir 200 millones de pesos, empero, para el Gobernador, es más importante el beneficio de los campechanos, decisión que señaló deja en claro los resultados y la congruencia de las acciones del mandatario con lo que afirmó “prestigia a su partido”, por lo que “los hechos callan bocas, ya nada detiene el impulso modernizador de Campeche”.

Sobre la reciente gira, apuntó tiene varias razones, la primera el ejercicio de la política ha cambiado en la práctica y toda la militancia tiene que actuar en consecuencia, al tiempo que indicó el PRI no es un partido electorero, y se acerca a la gante, busca fortalecer la estructura con que cuenta en todos los niveles, y sumar multiplicar el padrón de militantes con que cuenta.

En este sentido, manifestó la confianza de los campechanos se tiene que mantener en base al trabajo porque es la carta de presentación para cualquiera y para el tricolor, la mayor motivación está en el ejemplo del primer priista en la entidad, Alejandro Moreno Cárdenas.

Más adelante, sobre los nombramientos de nuevos delegados federales, consideró vendrán a sumarse al trabajo del Estado y harán equipo con las autoridades estatales pues ese es el reclamo social: trabajar en unidad y equipo.

De igual manera, respondió a los cuestionamientos sobre el salario del presidente municipal de Campeche, e indicó que todos los que tienen una responsabilidad social deben estar conscientes que los tiempos reclaman y exigen en la conducto y en lo que tengan que percibir, la austeridad y que el mejor juez será el pueblo

-Su trabajo lo juzga la sociedad. A nosotros no nos ocupa lo que estén haciendo ellos –afirmó categórico y opinó que la denuncia contra el ex alcalde Edgar Hernández Hernández “es una cortina de humo que pone para evitar alguna situación, no es más que eso”.

-el que tenga algo que señalar en particular, que presente las pruebas y se proceda conforme a la ley.