AMENAZAN COMERCIANTES CON TOMAR LA FERIA DE SAN ROMÁN

Ante la falta de respuesta del Ayuntamiento de Campeche a la solicitud de más de 50 comerciantes de contar con un espacio para venta en la feria de San Román, el presidente de la Unión de Vendedores y Locatarios del Parque Campeche, Rogelio Loeza Chim, amenazó con tomar la feria en el Foro Ah Kim Pech.

“Nos están dando largas, pero nosotros estamos dispuestos a todo, ya no somos uno ni dos, somos la mayoría, más de 50 los que estamos siendo afectados por la falta de permiso por parte del Ayuntamiento, ahora los compañeros están dispuestos a luchar por esto, estamos cansados, la gente está decidiendo tomar la feria, cerrarla y que no haya feria en el foro, porque no es justo que nos estén dejando fuera de la feria”.

Acusó que el Ayuntamiento ya vendió prácticamente toda la feria a “Atracciones García”, y aunque prometieron realizar una reunión para acordar la manera de apoyar a los comerciantes, hasta el momento no hay disposición, cuando falta prácticamente un mes para que inicie la celebración del Cristo Negro.

“Atracciones García es una empresa, y trae a sus agremiados, ellos cubrirán casi un 90 por ciento de la feria, y donde quedamos nosotros, están haciendo lo que quieren, no es justo que nos dejen fuera cuando somos campechanos y se nos prometió que seriamos parte de esta celebración”.