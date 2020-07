AMLO aboga para que se impulsen leyes que castiguen a los delincuentes

Tiene que haber una reforma que se ajuste a las necesidades de justicia del país y elimine “los pretextos legales” que terminan devolviendo la libertad a los delincuentes, manifestó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Consideró que lo ideal sería que el poder legislativo y el judicial impulsaran estos cambios a la ley debido a que en los últimos tiempos “se han intensificado” los casos en donde a diestra y siniestra se deja en libertad a los acusados y terminan privados de la vida los policías que detuvieron al sospechoso de un crimen.

López Obrador puntualizó que el Poder Ejecutivo Federal colaboraría en impulsar cambios de esta naturaleza a las leyes, pero no sería el promotor principal de la reforma.

Sostuvo que no es posible que “por procedimiento no se haga justicia” y prevalezcan las excusas de que porque no se integró bien la carpeta de investigación, o está mal el domicilio, o bien, porque llegó tarde la orden de cateo, no es posible perseguir a los presuntos responsables de un delito.

Que ya se termine con esa excusa, ese pretexto y desde luego que no se deje de capacitar a los policías, a los elementos que ponen a disposición a los presuntos delincuentes, señaló el presidente.