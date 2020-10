AMLO aceptó dialogar con la Alianza Federalista pero “sin politiquería”

Con la condición de que no haya politiquería, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, indicó que está abierto al diálogo con los gobernadores que amenazan con romper el pacto federal.

“Si claro que dialogamos, siempre cuando, no haya politiquería, porque ¿imagínense que se utilice la investidura presidencial con propósito partidistas?, tenemos que ser respetuosos de la investidura presidencial, no es un asunto personal, es un asunto que tiene que ver con la institucionalidad”, declaró.

“De repente plantean que no se les esta dando dinero y que están proponiendo una ruptura con la federación, no hablo de que estén planteando separar a las entidades federativas de la República, si no que hay una inconformidad, primero, ya lo dije ayer, no se les debe nada, y me gustaría que hoy mismo se informe en los estados, en donde los gobernadores están planteando que no les alcanza el dinero, cuanto se les ha transferido este año, al gobierno de Jalisco al gobierno de Chihuahua”, expuso AMLO.

“No hay ningún adeudo, ayer dije que era al revés porque no han entregado lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, algunos no han entregado lo que corresponde al ISSSTE , al Fovissste también, pero no se trata de eso, se trata de aclarar, que no digan: `la federación no nos está entregando los recursos´; para que la gente sepa que si se les está entregando los recursos.

“No se vale que quieran engañar a la gente, si se requiere una nueva reforma, tendría que buscarse un consenso, porque si el gobernador de Nuevo León dice: `yo tengo derecho a recibir más´, va haber que quitarle , lo que quieren es que se le quite a Chiapas o a Oaxaca, o a Guerrero, porque mucho del argumento es inequitativo, es inhumano”.