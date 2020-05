AMLO anuncia homenaje a médicos y enfermeras de la SEMAR este 1 de junio

Durante su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se hará un homenaje a los médicos de la Secretaría de la Marina (SEMAR) este primero de junio.

Enfermeras y médicos que están atendiendo la pandemia del coronavirus en nuestro país van a recibir un reconocimiento en la Ciudad de México, tomando en cuenta las medidas de sana distancia para evitar contagios de COVID-19.

“El 1 de junio, como están las cosas, por la pandemia, me comentó el almirante Ojeda, de que se quiere hacer una ceremonia cuidando la sana distancia, para hacerle un reconocimiento al personal médico de la Secretaría de Marina, que está ayudándonos, en el Plan Marina, para salvar vidas, a enfermeras a médicos, a todo el personal de salud se les va a hacer un reconocimiento especial”, explicó.

Detalló que como ese día es el Día de la Marina, será una ceremonia donde se reconozca su labor únicamente para el personal médico y de enfermería que forman parte de la SEMAR.

El mandatario federal explicó que no será una ceremonia como se acostumbra “porque no vamos a poder asistir como siempre se hace, como es la tradición ir a un puerto a depositar una corona en el mar no lo vamos a poder hacer, ahora va a ser una ceremonia aquí en la Ciudad de México, con poca asistencia, pero con mucho simbolismo, es reconocerlos a ellos”.

López Obrador agradeció el trabajo al personal de salud que está atendiendo a pacientes con coronavirus en México: “gracias a ellos se está dando atención, ellos están haciendo todo por salvar vidas, de manera especial los que están en terapia intensiva”.