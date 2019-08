AMLO ASEGURA QUE SU GOBIERNO HA AHORRADO 500 MIL MDP

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer desde Puebla que se han logrado ahorrar 500 mil millones de pesos por las acciones de combate a la corrupción y la austeridad republicana impulsadas por su administración.

“Yo creo que llevamos ahorrados en nueve meses como 500 mil millones de pesos por no permitir la corrupción y por la austeridad republicana, por no gobernar con lujos en el gobierno, 500 mil millones de pesos, ¿Qué significa esto?, que no tenemos necesidad de aumentar impuestos ni de crear impuestos nuevos ni de que haya gasolinazos, ni de endeudar al país”, destacó.

Explicó que por los incrementos en la deuda pública en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, nada más este año se tuvieron que destinar para el pago de intereses, 650 mil millones de pesos, casi el presupuesto de seis años del estado de Puebla.

López Obrador externó su apoyo a Miguel Barbosa, de quien dijo es un extraordinario gobernador que siempre tendrá el apoyo de la Federación.