AMLO califica de mentirosos, falsarios e hipócritas a quienes lo acusan de coartar la libre expresión

“Nosotros somos respetuosos, de verdad, de manera auténtica, de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular. Nosotros no censuramos a nadie, no somos iguales a los gobiernos anteriores”, respondió el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ante los señalamientos de Felipe Calderón y Carlos Loret de Mola, quienes acusan a AMLO de censura.

El mandatario recordó que se censuró a José Gutiérrez Vivó en el gobierno de Felipe Calderón, “lo expulsaron del país, está en Estados Unidos, se tuvo que asilar y en situación muy difícil; que, por cierto, nosotros estamos ahora haciendo una revisión de su caso porque de manera directa el Estado mexicano lo afectó y tenemos que atenderlo y responder por el daño que le causaron. Por poner un caso; otro, el de Carmen Aristegui el sexenio pasado”.

Calificó de mentirosos, falsarios e hipócritas a quien lo acusan de coartar la libertad de expresión.

“Si alguien está pensando o expresando que nosotros censuramos, están mintiendo, es decir, son mentirosos, falsarios, hipócritas, porque esa es la característica principal del conservadurismo, la doctrina de los conservadores en realidad es la hipocresía”.