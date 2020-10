AMLO descartó “toques de queda” ante rebrote de coronavirus

Ante un posible rebrote de casos de covid-19, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió a la población a no confiarse en el tema del COVID-19 y aseveró que la estrategia implementada por el Gobierno Federal ha funcionado sin necesidad de poner en marcha “toques de queda” como ocurre en otros países de Europa.

“Nos está funcionando la estrategia en general, lo que tenemos que hacer es seguir convocando a todos, a cuidarnos sin medidas autoritarias… No ha habido toque de queda (como en otros países)”, expuso.

Sin embargo, exhortó a los mexicanos a seguir tomando todas las medidas sanitarias para evitar los contagios de coronavirus.

Señaló que el jueves se comunicó con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, quien le confió los problemas que registran con los rebrotes de COVID-19.

“Me decía que hay casos de rebrotes en Alemania y me decía que les estaba costando trabajo que la gente volviera a sus casas a guardarse… En Francia ya hay toque de queda, nosotros estamos más en la idea de que se convenza a la gente y se ha logrado que el pueblo de México, que es excepcional, es mucha pieza, es un pueblo con mucha cultura y un pueblo muy responsable”, declaró.

“Entonces vamos a seguir insistiendo en que debemos de cuidarnos, no confiarnos, que la gente por sí misma tome las medidas de cuidado, que no tengamos que recurrir a medidas disciplinarias y yo confío mucho en eso, informarle a la gente, decirles que no hay que confiarse, hay que seguir con las medidas de higiene, todo lo que se ha recomendado”, expuso.