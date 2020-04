AMLO es criticado por no exponer a una empresa que no cumple con las medidas sanitarias

Después de que la la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján informara en la Conferencia Matutina sobre el “QUIÉN ES QUIÉN” en empresas que han acatado y no las medidas sanitarias emitidas por el gobierno federal, “ELEKTRA” se volvió tendencia en Twitter, pues, no fue señalada como una de las empresas que NO acatan las recomendaciones, pese a que siguen laborando aunque incluso se han reportado casos positivos en sus trabajadores.

Después de que la titular de la Secretaria del Trabajo diera a conocer las empresas que no cumplen con las medidas sanitarias establecidas ante la pandemia del covid-19, usuarios de Twitter cuestionaron duramente el presidente Andrés Manuel López Obrador, por el evidente favoritismo, a la vez que sea congruente con su discurso.

Además, en los últimos días han advertido sobre casos de empleados contagiados que se han registrado y que se mantienen o mantuvieron hasta hace unos días laborando, incumpliendo las acciones de sana distancia y al llamado a cerrar aquellas empresas no esenciales.

Pero qué tal que a Elektra no lo tocan ni con el pétalo de una Rosa, #SalinasPliego a ver a qué hora sale Luisa Alcalde #STyPS a explicar por qué son tan benévolos con el empresario pro #elcacas pic.twitter.com/gt1n90HBwX — diony thomson thomson (@desaor59) April 28, 2020

— Señor, mire nuestro reporte de mil empresas no esenciales que se niegan a cerrar.

— ¿Cómo cuáles?

— Por ejemplo, Coppel.

— Ah, sí ¿Y Elektra?

— ¡Oh! me llaman en el sotano 🏃🏻‍♀️ pic.twitter.com/zIV25GUdnd — Simpsonito (@SimpsonitoMX) April 27, 2020

Que Los Que Deben A "Elektra" No Paguen!!

Exigimos A @RicardoBSalinas Que Pague Sus Impuestos,Si Tu No Perdonas A Los Más Pobres ?Por Que México Te Debe De Perdonar A Ti?

"Grupo Salinas"#NoMeGustaElModito pic.twitter.com/RjJc21Rbzi — 🇲🇽 BONO🇲🇽 (@anBtiOfaNchO) April 27, 2020

En la mañanera @LuisaAlcalde "informa" de las empresas que NO acatan #cuarentena frente a pandemia #COVID19mx pero NO se señala a #Elektra y oficinas de Ricardo Salinas, donde ya hay contagios confirmados

SIMULACIÓN Y APAPACHOS PARA EL EMPRESARIO "AMIGO" pic.twitter.com/l30efOrNtY — Coordinadora1DMX (@Coordinadora1DM) April 27, 2020

¿Excluir a Elektra del informe de empresas no esenciales que se niegan a cerrar ante la pandemia, es parte del boicot al que convocó #MORENA y @JohnMAckerman? Pa' que aprendan, que nadie vuelva a hablar de ellas…😎 pic.twitter.com/X2B5nukFw2 — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) April 27, 2020

La Secretaría del trabajo informó que Coppel, Andrea, Carnival y Bolim, entre otras, pero no mencionó a tiendas Elektra de Ricardo Salinas Pliego, que siguen operando sin ser esenciales. LA LEY NO HACE DISTINGOS . LO HACEN QUIENES LA APLICAN . ¡EXIGIMOS SE SANCION A ELEKTRA! pic.twitter.com/uzcGpRvemf — Miguel (@Mboe55) April 27, 2020

Gobierno: Coppel sigue operando a pesar de ser una actividad no esencial. Alguien: ¿Y Elektra? Gobierno: pic.twitter.com/yPlD04l7fg — Xiomara Rubio (@XiomaraRubio) April 27, 2020

No te preocupes, Ricardo. La salud y vida de los trabajadores de Elektra y TV Azteca, a los que explotas, nos valen madre. Primero nuestros acuerdos. Primero TU economía.

🐀🐀🐀💰 pic.twitter.com/jMPMWiQ1Kl — Enea Salgado (@Enea_Salgado) April 27, 2020

Y Elektra ? Le faltaron huevitos a @lopezobrador_ para reconocer qué grupo salinas está operando fuera del acuerdo de contención del #COVID2019mx poniendo en riesgo a los trabajadores. #GrupoSalinas #AMLOseVA #Coronavirusmexico pic.twitter.com/oO9vc9JjJ6 — VictorBarrera (@VictorBarreraO) April 27, 2020

Si la justificación de Elektra es que es Banco, pues Coppel tiene Bancoppel que es lo mismo, o es que a caso en esta 4T no todos son medidos con la misma vara? Elektra podría solo dar servicio de banco y clausurar el resto de sus tiendas pero sigue abierto y sin ser balconeado. pic.twitter.com/r2yptIwAyI — Xavier Dorantes (@xaenjasso) April 27, 2020

El lunes en la conferencia matutina, la titular de la Secretaria de Trabajo, dio a conocer que el 13% de las empresas no cumplen con las medidas sanitarias o en caso de no ser empresas esenciales se niegan a cerrar.

Entre los negocios que siguen operando pese a la Fase 3 de la pandemia del coronavirus, se encuentran: Andrea, compañía que se dedica a la producción de calzado con plantas en Oaxaca y Veracruz; Carnival, giro textil con operaciones en Pachuca, Hidalgo, y más de 500 trabajadores en riesgo; Coppel, cadena de tiendas departamentales con sucursales en Veracruz y la Ciudad de México (CDMX) y más de 100 trabajadores; y Bolim, con sede en Arteaga, Coahuila, que tiene como objetivo la producción de equipo eléctrico y electrónico.

AMLO elogia apoyo de Ricardo Salinas Pliego; debe al fisco más de 32 mil millones de pesos

De acuerdo con Reforma, El Presidente Andrés Manuel López Obrador elogió el apoyo de algunas instituciones como Banco Azteca, del empresario Ricardo Salinas, que ayudarán a su Gobierno para repartir créditos a las pequeñas empresas sin cobrar comisiones.

Y a la vez exigió que los grandes empresarios cumplan y paguen los adeudos que tienen con el SAT. Pero Grupo Elektra, matriz de Banco Azteca, tiene adeudos con el SAT y litiga actualmente en tribunales y en la Suprema Corte créditos fiscales por más de 32 mil 460 millones de pesos.

Según el último informe financiero presentado ante la Bolsa Mexicana de Valores, Elektra reportó en el apartado de “Contingencias Fiscales” que enfrenta siete juicios.

Para el SAT, entre 2006 y 2011 Elektra dedujo indebidamente a su favor pérdidas por venta de acciones. El principal litigio es por un crédito fiscal por Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2013, por un monto de 18 mil 455 millones de pesos.

Según el Presidente, actualmente hay 15 grandes contribuyentes que deben 50 mil millones de pesos al SAT. “No podemos diferir el pago de impuestos, al contrario, que nos ayuden los dueños de las grandes empresas que deben dinero a la hacienda pública. He dado instrucciones a la directora del SAT que los convoque para que voluntariamente abonen o paguen sus deudas, de lo contrario se va a proceder judicialmente”, dijo ayer AMLO en su conferencia.

Con información de Vanguardia