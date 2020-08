AMLO ofrece a empresa cervecera instalar su planta en Campeche

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, consideró a Campeche como una opción para que sea sede de la planta cervecera Constellation Brands.

Esta empresa que posee derechos para producir y comercializar las marcas de Grupo Modelo en Estados Unidos, anunció la construcción de la planta de Mexicali, Baja California.

Sin embargo, habitantes de Mexicali, a través de una consulta rechazaran que la firma permaneciera en su estado ante la falta de agua que sufren por lo que luego de la consulta ciudadana, el jefe del Ejecutivo Federal ordenó retirar los permisos.

Ante la insistencia de Constellations Brands por obtener los permisos y ante los millonarios recursos ya invertidos, AMLO indicó que es posible la instalación de la planta en el país.

“Hablé con los directivos de la planta, quedamos que se iban a buscar opciones, pero no en Baja California. Buscar opciones donde hay agua, ya no seguir impulsando este tipo de actividades industriales en donde no hay agua. El 70% del agua del país está en el Sureste, ahí está el Grijalva, ahí está el Papaloapan, ahí está el Usumacinta”, declaró el presidente.

“Se están desarrollando todos los puertos del Golfo, Coatzacoalcos se está ampliando y se va a modernizar, hay playa en Campeche, frontera en Tabasco”.

Pidió mirar al Sureste del país, a estados como Campeche y Tabasco, que no presentan problemas de abasto de agua.