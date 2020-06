AMLO propondrá para titular del Conapred a mujer indígena

Durante su conferencia matutina de este viernes desde el estado de Morelos, el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que va a aceptar la renuncia de la titular del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Mónica Maccise.

También apuntó que para dicho puesto va a proponer a una mujer representante de los pueblos indígenas.

“Sí, sí la voy a aceptar, y les adelanto que mi propuesta va a ser que ese cargo lo ocupe una mujer indígena”, afirmó López Obrador.

Aclaró también que él no pidió su renuncia, pero destacó que es honesto que si un funcionario no se identifica con el proyecto que atiende, deje el cargo.

“Yo creo que cada quien es libre, siempre he dicho, de decidir y lo más honesto es no estar ocupando un cargo si no se tiene afinidad con el proyecto que se está aplicando, eso es lo más honesto”, comentó.

Recalcó que él va a buscar que el Conapred se integra a la Secretaría de Gobernación (Segob), “a mí me gustaría que se integrara a la Segob y que formara parte de la oficina de defensa de derechos humanos y que se redujera el aparato burocrático”.

Si corresponde al ejecutivo elegir a quien ocupe el cargo, buscará que sea una mujer representante de los pueblos indígenas, “porque los más humillados de México, los más vilipendiados, los que han padecido más el racismo, han sido los indígenas”.