AMLO: Que se prepare el INE, habrá consulta sobre expresidentes

Tras las declaraciones de funcionarios del INE en el sentido de que no hay recursos para realizar la consulta, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) debe irse preparando porque de que va haber consulta para juzgar a los expresidentes de México “la habrá”.

El mandatario federal manifestó su desacuerdo con las expresiones de algunos consejeros electorales y sostuvo que sí se puede realizar la consulta ciudadana por parte del INE, en primer lugar, porque es su responsabilidad y en segundo lugar porque deben administrar mejor su presupuesto y ajustarse el cinturón.

“Esto me sirve para que yo le pida al INE que se vaya preparando porque sí va a haber esta consulta, es muy probable, no sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable y le digo esto al INE, porque leí unas declaraciones donde, hasta me pareció extraño, están ellos diciendo que es muy difícil hacer una consulta; ¿cómo? si ellos son los que tienen que promover que haya democracia, que también se ajusten el cinturón y que hagan más con menos”, señaló ante los medios de comunicación.

López Obrador destacó que no puede condicionarse la realización de la consulta por cuestiones de dinero, ya que se trata de fomentar la participación de los ciudadanos mexicanos y el árbitro de la consulta está impedido para hablar a favor o en contra de la misma.