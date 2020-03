AMLO ya no dará besos y abrazos en sus giras

Como una medida de prevención ante el brote de coronavirus (Covid-19), el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su próxima gira ya no dará besos y abrazos.

“Decirles que voy a supervisar obras que estamos llevando a cabo, porque no quiero que se detengan las obras porque eso significa desempleo, significa afectar la economía de la gente”.

En conferencia de prensa, comentó que estará acompañado solo por los técnicos y las autoridades.

“Son libres los medios para asistir, pero un llamado respetuoso a que se organicen para que vayan menos, si se puede. Va a ir un equipo, una brigada recogiendo sus peticiones, que todas van a ser atendidas, que ofrezco una disculpa por no poder saludar de mano, y abrazar y besar, que no lo puedo hacer por la sana distancia, que no lo vayan a tomar a mal”.