APOYOS DE SEDESYH AL CAMPO RESPONDEN A NECESIDADES DE PRODUCTORES

La entrega de recursos en la zona norte de la entidad que realizó la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedesyh) significa mucho para los productores, sobre todo para las mujeres campesinas, y es un apoyo importante que brinda el gobierno del Estado pues es respuesta a la demanda de la gente, aseguró Claudia Muñoz Uicab, dirigente de la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de México (CNC) en Campeche.

-Es respuesta a la demanda que se ha recogido; mucho va a beneficiar a la economía familiar, sobre todo en estos momentos en que están detenidos los programas federales, y no se ven los apoyos a las mujeres, indicó.

-Realmente el beneficio de llevar recursos económicos al campo a través de los programas que tiene la Sedesyh es mucho porque se está trabajando en hortalizas, chihua, maíz, programas de traspatio. En todas las necesidades que tiene la gente que siembra, cultiva o cría en traspatio, es a donde va a llegar esta ayuda.

Muñoz Uicab señaló que no solo es la entrega de apoyos de los programas, pues también se da seguimiento al trabajo que se realiza con ese respaldo económico, además de brindarles capacitación.

-Lo que se busca es que sea un proyecto rentable, un proyecto que crezca, que no desaparezca; la necesidad es muy grande pero si no nos sumamos en equipo, no podemos avanzar –manifestó- y agregó que con el apoyo en materia de capacitación por parte de la Secretaria de Desarrollo Rural y el extensionismo rural, los beneficios de los programas de la Sedesyh serán aún mayores.