APRENDÍ A LIDIAR CON GENTE NEGATIVA, AFIRMA PARIS HILTON

Paris Hilton ha sido una de las consentidas de Hollywood, tan­to por el glamur que la rodea, así como por las labores filan­trópicas que realiza.

En una visita a Ciudad Ima­gen, la socialité dijo que ha aprendido a permanecer en ese ambiente y a lidiar con la ener­gía negativa.

“Hay gente que no es buena y a veces los medios de comu­nicación me lastiman cuando dan ciertas noticias, pero eso me ha hecho muy fuerte porque ahora sé quién soy realmente y la gente que me conoce sabe quién soy en el fondo”.

“Trato de no ponerle aten­ción a lo que las personas dicen”, expresó la empresaria y modelo a dos jóvenes sobrevivientes de cáncer, quienes la entrevistaron en el programa Sale el sol, de Imagen Televisión.

Hilton destacó que le inte­resa tocar el corazón de los de­más y es lo que intenta hacer en cada uno de sus viajes por el mundo.

“Solo quiero repartir amor, felicidad y todo esto alrede­dor del mundo; decirles que los sueños se hacen realidad. Yo soy una apasionada de pensar que las cosas que crees se ha­cen realidad. Ustedes lo pien­san, son hermosas, fuertes y me siento muy honrada de haberlas conocido. Simplemente gracias. Realmente estoy conteniéndo­me para no llorar, lo que dicen significa mucho para mí”, dijo a las jóvenes Nayeli y Denise en la sección #LoMejorDe­Mí, quienes le expresaron que ella es una representación de esperanza.

Subrayó que una de las ex­periencias que se llevará a la eternidad será tal entrevista de las jóvenes: “Estoy tan feliz de haberlas conocido, son hermo­sas por dentro y por fuera, les agradezco mucho”, dijo.