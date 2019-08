¡APROVECHA, APICACIONES ANDROID GRATIS EN PLAY STORE!

Todos los desarrollos están ahora mismo en oferta en la tienda de Google, por lo que la descarga es tan segura como reconocible ya que simplemente hay que hacer lo que es habitual para conseguir los trabajos en Play Store. Eso sí, debes tener en cuenta que las promociones están disponibles por tiempo limitado, por lo que debes darte prisa en hacerte con todos los títulos que hemos seleccionado, ya que de otra forma dejarás escapar la oportunidad.

Algo que hemos tenido muy en cuenta para elegir los desarrollos es que ofrezcan la máxima compatibilidad posible, para que de esta forma se pueden ejecutar las aplicaciones Android gratis en la máxima cantidad de teléfonos y tablets que utilizan el sistema operativo de Google. Y, esto, por lo tanto, asegura que sea muy complicado que no funcionen incluso en los modelos que son parte de la gama de entrada.

Algunos de ellos son los siguientes:

Real Space 3D Pro lwp

Un desarrollo que es sencillo de entender: se incluyen en su interior una buen cantidad de fondo de pantalla que tiene como temática el espacio, y que incluyen imágenes en tres dimensiones. Buena calidad y alta resolución, por lo que su compatibilidad es excelente. Una buena forma de darle un nuevo aire a tu terminal.

KM Player Pro

Una de las aplicaciones Android gratis que no debes perderte esta semana, ya que este reproductor es de los mejores que hay en el mercado. Ofrece una gran compatibilidad, lo que ya es bueno. Pero si por algo destaca es por sus excelentes opciones que van desde el acceso a almacenamiento en la nube hasta un excelente Modo oscuro.

Widget de Reloj Mundial +

Un trabajo que tiene una función muy clara: añadir un widget en la pantalla de los terminales Android que permite ver la hora en diferentes lugares del mundo, lo que es bastante útil si se viaja de forma constante. Eso sí, la cantidad de opciones -incluidas las de visualización- es excelente.

Gestor de archivos CM

No es la aplicación Android gratis más completa que hemos probado, pero sí que resulta efectiva y cumple con todo lo que suelen buscar los usuarios. Copiar; pegar; mover; información de los archivos que se tiene en los dispositivos; etc. Sin duda, una buena opción si el desarrollo que tiene en tu teléfono o tablet no te convence.

Flashcards Club – Create/Share

Una aplicación que es simpática ya que permite crear todo tipo de tarjetas y compartirlas… incluyendo las que ofrecen animaciones y resultan muy atractivas. Sencillo de utilizar este desarrollo, sin duda es una buena opción que permite ser diferente.