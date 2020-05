“Aquí nos vamos a ayudar solos”: Barbosa al gobierno federal

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, acusó que el gobierno federal da información falsa respecto a la disponibilidad hospitalaria y sobre los insumos y equipos que el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) reporta haber entregado a los estados.

En rueda de prensa, Barbosa sostuvo que todo se trata de una estrategia de la Secretaría de Salud, ya que pretende enviar a su entidad pacientes de covid-19.

“Quiero decir que esos datos que dio el responsable de epidemiología de la federación no son ciertos (los informes de disponibilidad), eso es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal y del Estado de México. No son ciertos, ¿de acuerdo?, Sí tenemos capacidad de respuesta, pero no así como lo están mencionando, ¿de acuerdo?, y aquí vamos a cuidar a los poblanos. Nadie nos ha ayudado, aquí nos vamos a cuidar solos”, subrayó.

@MBarbosaMX aseguró que el gobierno federal ha mentido sobre la ocupación hospitalaria en Puebla como parte de una estrategia. "Nos quieren traer enfermos del Distrito Federal y del Estado de México", afirmó.https://t.co/bBLHGwnhNA pic.twitter.com/R9IeCoNAkc — Proceso (@proceso) May 7, 2020

También comentó que los informes que ha presentado el Insabi respecto a la entrega de equipo de protección para covid-19 no son ciertos, ya que las cantidades de insumos son menores a las reportadas por dicha institución, por lo que le respondió y le aclaró dicha situación por medio de un escrito.

“Efectivamente el Insabi ha entregado material y entregó una lista de cosas con cantidades, algunas ciertas, muchas alteradas, otras no ciertas y de todos eso ya le respondimos, no crean que nos quedamos callados nosotros, por escrito les respondimos”.

“Les dimos 20 aspirinas, no, no es cierto, son 10 aspirinas; 30 mejorales, no, no es cierto, son 15 mejorales; 50 mil cubrebocas N95, no, no son 50 mil, son 2 mil, que es lo que nos mandaron”, comentó el gobernador de Puebla.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó las críticas por las mediciones de contagios por COVID-19 hechas por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, y el ex secretario de Salud, José Narro Robles.

“Hay estas opiniones que, también insisto, debemos de aceptarlas porque somos libres. Ayer el doctor Narro también opinó y fue muy cuestionado, pero tiene derecho, todos. Somos libres, eso es la democracia“, afirmó.

Además, López Obrador dijo que se atenderá a Puebla por el crecimiento en número de contagios y precisó la Subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, estará a cargo de vigilar que no falte nada en el estado.

“Se va a atender Puebla porque está creciendo el número de contagios, ya lo mencioné, así como el valle de México, ahora hay otros sitios que requieren apoyo y un estado y la capital de Puebla va a ser reforzada. O sea, todos vamos a ayudar para que se tengas las camas, las instalaciones, médicos, especialistas, todo. Hoy tenemos esta reunión en la noche. Vamos a nombrar a un representante del Gobierno federal en cada uno de los estados para estar pendientes. Ya les puedo decir que la Subsecretaria de Gobernación, Diana Álvarez, va a estar en Puebla”, detalló durante su conferencia matutina.