ARANCELES PARA TODOS LOS PRODUCTOS MEXICANOS, IMPONE TRUMP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales la entrada en vigor de un arancel del 5% a todos los productos mexicanos que ingresen a ese país.

“El 10 de junio, los Estados Unidos impondrán un arancel 5% a todos los bienes que entran en nuestro país desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que llegan a través de México paren. La tarifa aumentará gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración ilegal”, indicó el mandatario en Twitter.

Horas antes, el Washington Post había publicado que el gobierno de Trump amenazaría a México con aranceles por no endurecer las medidas migratorias.

Este nuevo arancel entrará en vigor desde el próximo 10 de junio.

El presidente Trump afirmó que la cifra del arancel se incrementará gradualmente mientras México no tome medidas en materia migratoria.

“… en cuyo momento se eliminarán las tarifas. Detalles de la casa blanca a seguir”, finalizó el mandatario.

On June 10th, the United States will impose a 5% Tariff on all goods coming into our Country from Mexico, until such time as illegal migrants coming through Mexico, and into our Country, STOP. The Tariff will gradually increase until the Illegal Immigration problem is remedied,..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019