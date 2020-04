Arribo de aviones de China con insumos médicos, leyenda urbana: Barbosa

La llegada de aviones procedentes de China con insumos médicos son una “leyenda urbana”, manifestó el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa.

Indicó que a su estado, solo han llegado “dos cajitas” de materiales para atender el coronavirus o COVID-19.

“Llegaron unos guantes de látex igual dos cajitas, y después llega gel, pero eso fue antes del avionzote ¿no? que iba a llegar lleno de cosas que la verdad no tengo información”, declaró en una videoconferencia.

Precisó que hasta el momento, del total de cargamento de insumos que llegó de China, no se les ha entregado nada.

“No sé si no nos tocó o no nos quisieron dar, o algo pasó, pero no ha llegado nada a Puebla, ni al sistema de salud del estado ni al seguro social del estado, ni a nadie”.