Asegura dirigente que aún no terminan la evaluación de daños por “Amanda” y “Cristóbal”

Aún no se tiene el dato exacto de las superficies afectadas por el paso de los fenómenos meteorológicos de “Amanda” y “Cristóbal”, todavía se está revisando y evaluando por las autoridades locales del sector; siguen las visitas a ejidos, a comunidades y hablando con los productores para cuantificar las pérdidas, aseguró Reyes Ramírez Padilla, secretario general de la Unión General de Obreros y Campesinos de México (Ugocm).

Añadió el sector social es el más afectado, aunque hay comunidades a los que benefició, pero “fueron muy contados”.

-Para el 30 por ciento fueron favorables, pero el 70 por ciento registró pérdidas en sus parcelas, que fueron graves. Esta situación se reflejará en la producción de maíz, que será ligeramente superior a las 100 mil toneladas del grano.

Señaló las condiciones no son las mismas para el sector social y el sector privado, pues los empresarios cuentan con maquinaria, riego, y puede salir sin problemas de las contingencias sanitarias porque la pérdida de una parte de su cultivo, la supera con lo que le queda en tanto el sector social, no puede decir lo mismo.

-El que siembra, 3, 5 y hasta diez hectáreas, si pierde la mitad, no se recupera, lo que le queda no compensa las pérdidas; no son las mismas condiciones, hay mucha disparidad en tecnología, preparación de tierras, tipo de semilla y recursos.

Finalmente, señaló difícilmente podrán tener grano para la siembra del ciclo agrícola primavera-verano.