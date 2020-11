Asegura Profeco que precio de la tortilla no debe aumentar

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), Ricardo Sheffield, apuntó que no existe motivo alguno por el cual se deba aumentar el precio de la tortilla.

Lo anterior luego de que representantes del sector advirtieran que en diciembre habría un aumento a las tortillas de 2 pesos, el procurador comentó que no hay un aumento en los precios de los energéticos, aseguró que están debajo de la inflación.

“Quienes empezaron con este ruido fueron una agrupación de fabricantes de tortilla en el Estado de México, no hay una sola agrupación de fabricantes de tortilla, aunque se digan nacionales son solo agrupaciones regionales… No hay porque subirlo y los aumentos que hemos visto están por debajo o igual a la inflación”

En ese sentido, agregó que “Gruma y Minsa que son los principales productores de harina de maíz nixtamalizada, no han tenido aumentos, lo tuvieron a finales del año pasado, entonces todo este año no ha habido, no tenemos indicaciones de que vaya a haber un aumento, si no han aumentado nada, por qué van a subirlo”.