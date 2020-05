Asegura Vicente Fox que no tiene ni para comer

“Ahorita difícilmente tengo para comer, yo no le he robado un centavo a nadie, yo he hecho mi patrimonio con trabajo, sí con una herencia que nos dejó mi padre a nueve hermanos”, manifestó el expresidente de México, Vicente Fox, en entrevista a la CNN.

Ahí, descartó que sea corrupto y agregó que vive al día y difícilmente tiene para comer.

Indicó que el dinero que ganó dando conferencias, por las cuales cobraba hasta 200 mil dólares lo destinó a sus fundaciones para ayudar a la población de bajos recursos.

“Hemos trabajado desde los seis, siete años, hemos logrado salir adelante. Aquí no hay riqueza, ni dinero escondido y cualquiera que le busque no lo va a encontrar”, expuso.