Aseguran que SNTE y SEDUC no respetaron lista de prelación para asignar plazas a docentes

Silverio Tuz Góngora, representante de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación (CNTE), aseguró hay seis casos de docentes cuyos derechos laborales fueron violentados por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y la Secretaría de Educación, al no respetar el orden existente en la lista de prelación para ocupar una plaza.

Dijo que el SNTE ya no tiene fuerza entre el magisterio campechano y lo atribuyó a que hay seis profesores campechanos se vieron afectados en sus intereses, aunque no proporcionó nombre alguno.

-Muchos compañeros que metieron a una lista de prelación que se manejaba para el ciclo escolar 2020-2021, que desecharon sacando a quienes ocupan primeros lugares para un cambio de nivel.

Indicó debió hacerse la evaluación pero al no realizarse por la pandemia sanitaria, debieron continuar con el orden de la lista que ya se tiene y no se hizo así.

-No se puede dar un nombramiento a un maestro si no se hizo la evaluación; debieron dar continuidad a la lista que tenían y si había espacios vacantes, empezar ya con los que se registraron. Los presionaron con la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), llamaron uno por uno a los líderes para desactivar el movimiento y no cumplir con el orden del listado.