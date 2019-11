ASESINA A SU PADRE CUANDO ÉSTE CONFIESA QUE ABUSÓ DE ÉL Y DE SU HERMANA

La noche del lunes, tras cenar en familia, Ángel Israel “N” de 15 años asesinó a balazos a su padre, tras revelar a su madre que abusó sexualmente de él y de su hermana cuando eran niños, en el municipio de Naucalpan, Estado de México.

“Les voy a confesar que me está atormentando, no sé si me vayas a perdonar, al igual que tu mamá; cuando eras chico abusé de ti y de tu hermanita”, confesó Regino de 47 años.

Por su parte, Ana, la esposa de Regino, se quedó en shock y le cuestionaba:

“¿Es broma verdad? ¿En qué momento pasó?”, mientras tanto, su hijo salió de la sala, caminó al cuarto de sus padres, sacó una pistola calibre .380 y le disparó a Regino en cinco ocasiones, en el rostro y en el pecho.

Tras el asesinato, Ángel Israel abrazó a su madre y le confesó que su padre abusó de ellos cuando ella se iba a trabajar, y le aclaró que no era su culpa.

El joven decidió entregarse a las autoridades, pero antes les explicó lo ocurrido, que quedó plasmado en la carpeta de investigación que se abrió por homicidio doloso por disparo de arma de fuego.