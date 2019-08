ASIGNAN 439 PLAZAS PARA MAESTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA

“Este es un gran día para el sector educativo, porque están aquí los mejores, los que consiguieron una oportunidad a partir de su conocimiento, de su preparación personal, para aspirar y estar frente a un grupo”, este fue el mensaje que el secretario de Educación del Estado de Campeche, Ricardo Medina Farfán, compartió al presidir el evento público para la Asignación de Plazas del Proceso de Admisión a la Educación Básica, ciclo escolar 2019-2020.

En acto realizado en la Escuela Primaria “Justo Sierra Méndez” de la ciudad capital, ante aproximadamente mil 300 participantes de este proceso que obtuvieron resultados del grupo A, Medina Farfán reveló que se ofertaron un total de 439 espacios disponibles; de ellos: 279 fueron definitivos y 160 temporales.

Pero reiteró el llamado a todos los participantes a no perder el ánimo en caso de no conseguir un espacio o vacante durante el acto realizado en esta ocasión, ya que las listas de prelación, dijo, se mantendrán vigentes durante todo el ciclo escolar, y conforme se vayan generando espacios, estos se irán ocupando en estricto apego.

“Evidentemente no todos saldrán hoy con un contrato, plaza u alternativa laboral, pero que esto no genere desánimo; los resultados que ustedes tienen son vigentes durante todo el ciclo escolar y entonces quienes no obtengan su oportunidad este día, podrán ser llamados posteriormente, ya que la lista de prelación se mantiene durante el año, esto conforme lo establece la ley y en Campeche esto se respeta” destacó.

Medina Farfán, asimismo lanzó un llamado a los futuros docentes a ser los mejores en esta profesión, a no dejar de prepararse, ya que tendrán la responsabilidad a su cargo “de formar mejores personas, mejores ciudadanos, por eso requerimos de toda su entrega”.