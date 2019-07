AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN BUSCA A EX EDIL DE CANDELARIA: FARIAS

Luego de afirmar que en la administración de Candelario Salomón Cruz 2012-2015, hubo el presunto desvío de recursos por más de 9 millones de pesos, Salvador Farias González, presidente municipal de Candelaria, aseguró solventó lo que se pudo hacer y advirtió que la investigación en contra del hoy ex funcionario estatal no termina pues deben transcurrir siete años para que esto ocurra, si no hay fincamiento alguno de responsabilidades.

-Todavía no van siete años, ni para él ni para mí porque estoy como presidente municipal pero problemas por ese lado, no tengo porque mandé mi oficio a la Auditoría Superior de la Federación para decirles cómo estaba el problema –informó.

-Me acaban de mandar un citatorio para mí en el que me piden el domicilio de Salomón Cruz, de la tesorera, del director de Planeación que estuvo con él, y yo también quiero saber dónde vive porque no lo he visto. Les di el domicilio que tengo que él, el de Candelaria, donde tiene su mansión.

Manifestó que si le piden la dirección de Salomón Cruz tanto la Contraloría del Estado como la de la Federación, o cualquier Auditoría, “se las doy porque yo vivo donde mismo, en la misma dirección; vivo en una casa con techo de lámina y mi dirección la doy, ya me la pidieron y la voy a pasar, tanto la de Campeche como la de Candelaria, y la del Licenciado Salomón porque lo está buscando para que regrese los 9 millones de pesos a la Federación.

Por último, comentó que al inicio de su administración en el 2015, metió varios documentos a la Contraloría estatal, a la de la Federación, a la Cámara de Diputados y al Gobernador, de todas las anomalías que recibí cuando se fue Salomón. Yo estoy tranquilo”.